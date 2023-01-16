Лукин: Вернблум — боец, он мне нравился. Помню, как он влетел в Яя Туре — красавец!

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о любимых игроках, выступавших в чемпионате России, выделив полузащитника армейцев Максима Мухина и бывшего шведского хавбека столичного клуба Понтуса Вернблума.

«Кто из игроков РПЛ мне нравится? Мухин — нормальный игрок, мне очень нравится. Одного выбрать не могу, а то другие обидятся!



Вернблум нравился. Боец, в любом матче показывал характер. На даче смотрели игры с «Манчестер Сити». Понтус влетел в Яя Туре и перевернул его — для меня это такие эмоции! Красавец! Говорили, с европейскими командами наши боятся играть жёстко — а Понтус показал, как надо! Дальше я весь матч следил, как Туре избегал Вернблума», — приводит слова Лукина Sport24.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год, сыграв за армейский клуб 224 матча, в которых забил 22 гола и отдал 17 голевых передач.