«Наполи» запросит у клубов АПЛ € 150 млн за Осимхена после трансфера Мудрика в «Челси»

Форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном интересуются три клуба английской Премьер-лиги – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Il Mattino.
По информации источника, после трансфера украинского хавбека Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» за € 100 млн неаполитанцы потребуют за нигерийского бомбардира около € 150 млн, учитывая результативность Осимхена.
Форвард счастлив в «Наполи» и хочет завоевать чемпионство вместе с командой, его контракт действует до лета 2025 года, а зарплата составляет € 4,3 млн за сезон, однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис вряд ли предложит нигерийцу большую сумму. Поэтому летом форвард может рассмотреть предложения от других европейских команд.
В текущем сезоне Серии А Осимхен в 14 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
Шикарный гол Осимхена помог «Наполи» победить «Кристал Пэлас»:
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