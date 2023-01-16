Вячеслав Колосков: оформил Fan ID ещё в прошлом году. Всем рекомендую!

Почётный президент Российского Футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что оформил паспорт болельщика Fan ID ещё в прошлом календарном году.

«Я оформил Fan ID ещё в прошлом году. Потратил всего четыре с половиной минуты. Всем рекомендую!», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, наличие Fan ID требовалось для посещения стадионов «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». Болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли это нововведение с негативом и стали бойкотировать посещение матчей. С 1 декабря это правило распространилось на посещение остальных арен клубов российского чемпионата. Турнир возобновится в начале марта.