Футболка Месси с матча Лиги 1 с «Анже» была продана на аукционе за € 43 623
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Футболки игроков «ПСЖ», в которых они выступали в последних матчах, были проданы на аукционе, сообщает Le Parisien.
По информации источника, футболка нападающего Лионеля Месси с матча французской Лиги 1 с «Анже» (2:0) была продана за € 43 623. Помимо футболки аргентинского форварда, было продано ещё 16 игровых маек. Форма нападающего парижан Неймара обошлась покупателю в € 7 894, а за футболки форварда Килиана Мбаппе с матчей с «Лансом» (1:3) и «Страсбургом» (2:1) заплатили € 14 083 и € 15 017 соответственно.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил восемь голов и отдал десять результативных передач. «ПСЖ» набрал 47 очков в 19 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.
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