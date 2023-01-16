Вегорст: моя цель в «Манчестер Юнайтед» — забивать голы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст рассказал о своей цели в клубе. Напомним, форвард будет выступать за манкунианцев на правах аренды до конца сезона.

«Конечно, я хочу забивать здесь голы. Я нападающий, и думаю, каждый форвард знает это чувство: ты живёшь для того, чтобы забивать мячи.



Это то, над чем мы работали всю неделю [на тренировках], чтобы реализовать наработки в игре, и это определённо то, чего я хочу добиваться здесь. Для меня всё сводится к главной цели — забивать голы», — приводит слова Вегорста официальный сайт «красных дьяволов».

Нидерландский форвард забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ». Также на его счету дубль в ворота Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре (2:2, 2:4 по пенальти).

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