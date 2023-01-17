Сёмин заявил, что он не уверен в качестве легионеров «Локомотива»

Российский тренер Юрий Сёмин оценил шансы «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» в розыгрыше РПЛ после зимнего перерыва.



«Локомотиву» надо выйти из зоны стыковых матчей. Дорогие приобретения, значит, должны играть хорошо. Где там хорошие легионеры? (Вильсон) Изидор? Большой вопрос.



Зимняя пауза достаточно длинная. Тренер «Спартака» никогда такие сборы не проводил, посмотрим, как это будет выглядеть. Семак знает, как вести в этом плане работу, подготовить к следующему циклу свою команду. А Абаскаль — большой вопрос.



Какое место должен занимать «Спартак». При Романцеве он семь раз был чемпионом. Он всегда должен претендовать на это место. У них бюджет примерно такой же, как у «Зенита», может, поменьше. Они должны бороться с «Зенитом» за первое место, как и «Динамо», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

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