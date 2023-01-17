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Себальос схватил Гави за волосы после фола. Судья не зафиксировал нарушение. Фото

Себальос схватил Гави за волосы после фола. Судья не зафиксировал нарушение. Фото
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Неприятный момент произошёл во время финального матча за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» (1:3). Полузащитник «сливочных» Дани Себальос сфолил на Гави, а затем в агрессивной манере схватил его за волосы. Главный арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа оставил этот момент без внимания.

18-летний Гави стал лучшим футболистом этой встречи. Он принял участие во всех трёх мячах своей команды, забив гол и отдав две результативные передачи. Для испанского вундеркинда этот трофей стал первым в карьере.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет в 1/16 Кубка Испании с «Сеутой» (19 января). «Реал» в этот же день ждёт матч с «Вильярреалом».

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:

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