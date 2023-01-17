Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем Артёма Дзюбы. Ранее в СМИ появлялась информация, что Дзюба может подписать с московским «Торпедо» контракт сроком на полгода.

«Только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой футболист не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее. Любому футболисту очень важно находиться в оптимальной игровой форме, а этому может поспособствовать только стабильная практика», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».



Напомним, осенью 2022 года 34-летний Дзюба разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор». Артём успел провести за команду 5 матчей и забить 1 гол. До этого Дзюба 7 лет выступал за «Зенит», в составе которого завоевал 4 чемпионства РПЛ.