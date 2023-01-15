История с Дзюбой — безысходность. Форвард будет спасать аутсайдера РПЛ?

Грустно наблюдать за падением амбиций. Особенно когда речь о таком спортсмене, как Дзюба. Помните его посыл после ухода из «Зенита»? Мужчина вышел перед «Газпром Ареной» в костюме Дэдпула, красиво попрощался с городом и сообщил, что его ждёт новое приключение. Инсайдеры стали гадать – может, Европа? Турецкие гранды? Или он всех удивит и вернётся в «Спартак»?

И что мы получили в итоге. Интригующие переговоры и контракт с клубом-выскочкой из Турции. Так ещё и с итальянским тренером – с ними у Артёма исторический конфликт. В итоге выяснилось, что Монтелла изначально не хотел подписывать Дзюбу. И поэтому не собирался использовать его в основе. В лучшем случае – на замену. И то в редких случаях. Кто-то другой мог бы это стерпеть. Казалось, в 34 года можно выходить на поле раз в месяц, получать деньги и не париться. Но это не про Дзюбу. Он разорвал соглашение и теперь надеется на новую историю.

Мы все читали, что Артём сам предлагает свои услуги клубам РПЛ. В этом нет ничего стыдного или зазорного. Наоборот, показатель того, что он хочет играть. Но и отказ большинства – тоже объяснимое явление. Дело даже не в характере игрока. Полагаю, нормальный тренер не будет акцентировать внимание только на этом. Тоскливая цифра 2022 года – у Дзюбы только один полный матч. Добавляем к этому 11 выходов в старте и замены после перерыва. И восемь игр со скамейки. Мрачная статистика. И она в первую очередь бьёт по нынешнему образу Дзюбы.

Сможет ли уже не молодой футболист вернуться хотя бы на уровень конца 2021 года? Или весны 2022-го? Не слишком ли велики риски при подписании соглашения? А если не сможет, что ожидать? Выходов на замену и конфликта? Вопросов много. И в гипотетическом разговоре руководства клуба РПЛ со своим тренером они точно всплывают. А потом футболисту приходит отказ.

Нынешняя ситуация Дзюбы – безысходность. Публично от него уже отказались несколько середняков типа «Урала» и «Пари НН». В больших клубах его кандидатуру, скорее всего, не обсуждали. Возвращение в «Зенит» даже на крошечную зарплату исключено. В этот момент на первый план выходят дружеские контакты. А они у нападающего есть – президент «Торпедо» Илья Геркус никогда не скрывал тёплого отношения к Дзюбе. И приглашал его ещё в «Локомотив».

Артём Дзюба и Роберто Манчини Фото: ФК «Зенит»

Это было летом 2017-го. У нападающего явно не пошло с Манчини, а «Локо» нужен был форвард. Удивительно, но тогда даже «Зенит» не возражал против его ухода. Стороны предварительно обо всём договорились, Сёмину нравилась идея. Но в последний момент переход заблокировал совет директоров «Локомотива».

«Дзюбу Сёмин тоже хотел. Его, кстати, «зарубил» совет директоров. Мы с Сёминым были за, остальные — против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вёл переговоры, игрок был согласен, «Зенит» тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул», – говорил Геркус в интервью «Чемпионату».

Неудивительно, что вариант с «Торпедо» остался у Артёма чуть ли не единственным в России. И вновь во многом благодаря Геркусу. Правда, история может повториться. В клубе не скрывают, что решения по игроку нет. И принимать его точно не только президенту.

«Торпедо» – это чуть ли не последний шанс Дзюбы вернуться в РПЛ. Сам футболист это точно хорошо понимает. И, если с ним всё же подпишут контракт, наверняка выжмет из себя всё для благодарности.

А если не выйдет – останется только Ближний Восток. Но там уже точно только заканчивать.