Иван Игнатьев: до перехода в «Локомотив» агент вёл диалог с «Партизаном»

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что до перехода в московский клуб мог стать игроком сербского «Партизана», и объяснил, почему в итоге стал игроком железнодорожников.

«Были ли у меня варианты за границей до перехода в „Локомотив“? Насколько знаю, агент с «Партизаном» вёл диалог. Но когда появился «Локомотив», все переговоры прекратились — очень хотел перейти сюда. Москва, большой клуб с достижениями и титулами, с классной базой и стадионом, с болельщиками. Конечно, хотел сюда», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 17 матчах.

В 12 матчах турнира Игнатьев забил четыре гола и отдал две результативные передачи.