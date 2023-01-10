«У него крышу рвёт, что поделать?» Осинов — о расставании своей дочери с Иваном Игнатьевым

Бывший капитан «Ростова», а ныне один из тренеров команды Михаил Осинов прокомментировал расставание своей дочери Арины с футболистом «Локомотива» Иваном Игнатьевым. Пара разошлась осенью 2021 года. Девушка заявляла, что у неё были проблемы из-за отношений с футболистом.

«Я с ней каждый день на связи, ничего такого [про проблемы] не помню. Возможно, у самого Ивана были проблемы с чем-то. Я с Игнатьевым общался, да: «Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты если дружишь с девочкой, любишь её, так дорожи ей. А у тебя крышу рвёт. Мамы не стало у тебя, да, но Арина есть. Будь рядом с ней, она тебя поддерживает всегда». «Да-да, я понимаю».

До поры до времени работает, потом опять «крышу рвёт». Что поделаешь?» — приводит слова Осинова Sport24.