«У него крышу рвёт, что поделать?» Осинов — о расставании своей дочери с Иваном Игнатьевым
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Бывший капитан «Ростова», а ныне один из тренеров команды Михаил Осинов прокомментировал расставание своей дочери Арины с футболистом «Локомотива» Иваном Игнатьевым. Пара разошлась осенью 2021 года. Девушка заявляла, что у неё были проблемы из-за отношений с футболистом.
«Я с ней каждый день на связи, ничего такого [про проблемы] не помню. Возможно, у самого Ивана были проблемы с чем-то. Я с Игнатьевым общался, да: «Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты если дружишь с девочкой, любишь её, так дорожи ей. А у тебя крышу рвёт. Мамы не стало у тебя, да, но Арина есть. Будь рядом с ней, она тебя поддерживает всегда». «Да-да, я понимаю».
До поры до времени работает, потом опять «крышу рвёт». Что поделаешь?» — приводит слова Осинова Sport24.
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