«Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Кайратом»

Генеральные директоры «Зенита» и казахстанского «Кайрата», Александр Медведев и Аскар Есимов, подписали соглашение на два года о начале сотрудничества в области детско-юношеского и женского футбола. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на официальном сайте.
«В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского Центра повышения квалификации тренеров.
Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов Академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины», — сказано в заявлении.
- 17 января 2023
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