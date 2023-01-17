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Источник: у Аяза Гулиева и Спартака Гогниева возник конфликт после тренировки «Химок»

Источник: у Аяза Гулиева и Спартака Гогниева возник конфликт после тренировки «Химок»
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев чуть не подрался с наставником команды Спартаком Гогниевым во время тренировки, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, на одной из тренировок партнёр жёстко сыграл в подкате против Гулиева и попал ему в голеностоп. Аяз попросил у Гогниева разрешения пропустить следующую тренировку, на что специалист ответил согласием. Но во время занятия, которое пропустил Гулиев, Гогниев перед командой выступил с речью, суть которой заключалась в том, что ему не нужны игроки, которые полностью не отдаются работе с командой.

Вскоре Гулиев узнал о случившемся и попробовал выяснить отношения с Гогниевым. В каком формате проходила беседа тренера и футболиста, не сообщается.

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