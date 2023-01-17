«Крылья Советов» обыграли «Сумгаит» в товарищеском матче. Сычевой дебютировал за самарцев

Сегодня, 17 января, самарские «Крылья Советов» провели товарищеский матч с азербайджанским клубом «Сумгаит». Игра проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в Турции и завершилась победой российской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Владислав Шитов — он отметился в концовке матча, на 86-й минуте. Интересно, что за «Крылья Советов» в этой встрече дебютировал лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги Владимир Сычевой. Он провёл на поле весь первый тайм, однако результативными действиями не отметился.

Отметим, что «Крылья Советов» в перерыве матча полностью поменяли состав и вышли на второй тайм в новой расстановке. При этом «Сумгаит» ограничился лишь точечными заменами по ходу встречи.