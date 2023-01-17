Агент Баринова: «Бешикташ» сделал предложение «Локомотиву», но получил отказ
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что турецкий «Бешикташ» сделал железнодорожникам предложение о трансфере футболиста, которое не устроило российский клуб.
«Бешикташ» сделал предложение по Баринову. Это не та сумма, о которой пишут в прессе, а больше. Но эта сумма всё равно недостаточная для игрока уровня Димы. Насколько понимаю, турецкий клуб получил отказ, поэтому сейчас они готовят улучшенное предложение для «Локомотива», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.
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