Симеоне: никто лично не просил меня уйти из «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи об уходе из клуба.

«Никто лично не просил меня уйти из клуба», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Симеоне покинет «Атлетико» в конце сезона по собственному желанию. Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под руководством специалиста клуб становился чемпионом Испании (сезон-2013/2014, 2020/2021), обладателем Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2014) Испании, а также выигрывал Лигу Европы УЕФА (сезон-2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 28 очков в 17 матчах.