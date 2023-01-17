Симеоне: никто лично не просил меня уйти из «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи об уходе из клуба.
«Никто лично не просил меня уйти из клуба», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Симеоне покинет «Атлетико» в конце сезона по собственному желанию. Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под руководством специалиста клуб становился чемпионом Испании (сезон-2013/2014, 2020/2021), обладателем Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2014) Испании, а также выигрывал Лигу Европы УЕФА (сезон-2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 28 очков в 17 матчах.
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