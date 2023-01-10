El Chiringuito: Диего Симеоне покинет пост главного тренера «Атлетико» в конце сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне покинет клуб по окончании сезона-2022/2023, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, 52-летний аргентинский специалист уже уведомил генерального директора мадридского клуба Мигеля Анхеля Хиля Марина о своём решении.
Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под руководством специалиста клуб становился чемпионом Испании (сезон-2013/2014, 2020/2021), обладателем Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2014) Испании, а также выигрывал Лигу Европы УЕФА (сезон-2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).
В нынешнем розыгрыше Примеры «Атлетико» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Барселона» (41).
«Атлетико М» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
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