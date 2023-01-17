Холанд: посмотрите на Бензема в 35. Я надеюсь через 12 лет стать ещё лучше

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил физическую форму форварда «Реала» Карима Бензема.



«Бензема сейчас 35 лет. Сейчас он в своей лучшей физической форме. Мне сейчас 22, и я надеюсь, что через 12 лет буду в таком же состоянии», – цитирует норвежца GQ.

Норвежец уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. «Тоттенхэм» (33) находится на пятой строчке.

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