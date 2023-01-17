Холанд: посмотрите на Бензема в 35. Я надеюсь через 12 лет стать ещё лучше
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил физическую форму форварда «Реала» Карима Бензема.
«Бензема сейчас 35 лет. Сейчас он в своей лучшей физической форме. Мне сейчас 22, и я надеюсь, что через 12 лет буду в таком же состоянии», – цитирует норвежца GQ.
Норвежец уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. «Тоттенхэм» (33) находится на пятой строчке.
Голы Холанда и Де Брёйне помогли «Ман Сити» победить «Жирону»
Новость по темеХоланд рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»
Комментарии
- 17 января 2023
-
23:55
-
23:49
-
23:37
-
23:37
-
23:19
-
23:17
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:14
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:42
-
21:30
-
21:26
-
21:14
-
20:55
-
20:50
-
20:41
-
20:25
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:13
-
20:04
-
19:58
-
19:56
-
19:53
-
19:51
-
19:41
-
19:37
Партнерский контент