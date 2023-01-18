«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в следующий раунд Кубка Англии

В ночь с 17 на 18 января мск проходил матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль» на стадионе «Молине». Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в четвёртый раунд Кубка Англии, в котором встретится с «Брайтоном».

На 13-й минуте встречи Харви Эллиотт вывел гостей вперёд, отличившись после передачи Тьяго Алькантары. Гол оказался единственным в матче. Ранее «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (2:2), после чего была назначена переигровка.

21 января «Ливерпуль» встретится с «Челси» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптону» днём позже предстоит встретиться с «Манчестер Сити». 4 февраля «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграют в АПЛ друг с другом.