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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в следующий раунд Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
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В ночь с 17 на 18 января мск проходил матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль» на стадионе «Молине». Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в четвёртый раунд Кубка Англии, в котором встретится с «Брайтоном».

На 13-й минуте встречи Харви Эллиотт вывел гостей вперёд, отличившись после передачи Тьяго Алькантары. Гол оказался единственным в матче. Ранее «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (2:2), после чего была назначена переигровка.

21 января «Ливерпуль» встретится с «Челси» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптону» днём позже предстоит встретиться с «Манчестер Сити». 4 февраля «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграют в АПЛ друг с другом.

Кубок Англии. 3-й раунд. Переигровка
17 января 2023, вторник. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Эллиотт – 13'
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