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Серхио Бускетс может перейти в «Аль-Наср»

Серхио Бускетс может перейти в «Аль-Наср»
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс интересен саудовскому клубу «Аль-Наср».

Как сообщает Sport со ссылкой на Catalunya Radio, руководство команды предложило испанцу зарплату € 20 млн за сезон.

Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» хочет подписать его на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ла Лиги Бускетс провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас.

По итогам 16-го тура Барселона набрала 41 очко и стала лидером испанского чемпионата, обойдя в турнирной таблице «Реал» (38).

«Аль-Наср» занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. Преимущество от идущего вторым «Аль-Хиляля» составляет одно очко.

Напомним, португальский нападающий Криштиану Роналду перешёл в саудовский клуб этой зимой.

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