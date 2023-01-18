Серхио Бускетс может перейти в «Аль-Наср»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс интересен саудовскому клубу «Аль-Наср».



Как сообщает Sport со ссылкой на Catalunya Radio, руководство команды предложило испанцу зарплату € 20 млн за сезон.



Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» хочет подписать его на правах свободного агента.



В текущем сезоне Ла Лиги Бускетс провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас.



По итогам 16-го тура Барселона набрала 41 очко и стала лидером испанского чемпионата, обойдя в турнирной таблице «Реал» (38).



«Аль-Наср» занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. Преимущество от идущего вторым «Аль-Хиляля» составляет одно очко.



Напомним, португальский нападающий Криштиану Роналду перешёл в саудовский клуб этой зимой.

Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре: