«ПСЖ» получит € 10 млн за участие в матче с командой звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

«Пари Сен-Жермен» пополнит клубную казну на € 10 млн за участие в матче с объединённой командой двух лучших клубов Саудовской Аравии, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», сообщает L'Équipe.



Встреча состоится в четверг, 19 января, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Напомним, состав «Аль-Насра» в конце минувшего года пополнил португальский форвард Криштиану Роналду, который на данный момент не провёл ни одной игры в составе своего нового клуба. Он будет капитаном команды саудовских звёзд в предстоящей игре.



«Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 47 очков в 19 матчах. В последних трёх матчах французского первенства парижане потерпели два поражения, при этом в первой части сезона клуб не проиграл ни в одной игре.

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