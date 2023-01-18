Каррера: Промес может играть в «Спартаке» до конца карьеры. Он уже на 50% русский

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нидерландский нападающий Квинси Промес может выступать за красно-белых до конца карьеры.
«Может ли Промес играть в «Спартаке» до завершения карьеры? Предположу, что да. Квинси счастлив в России. Он уже на 50% русский, ха-ха!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, Квинси Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака». Футболист обратился к клубу с просьбой начать подготовку индивидуально в связи с личными обстоятельствами.
Нидерландец выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Севилью». Но в феврале 2021 года Промес вернулся в стан красно-белых. В нынешнем сезоне он провёл за красно-белых 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал шесть результативных пасов.
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