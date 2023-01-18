«Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с клубом из ОАЭ
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Московское «Динамо» представило стартовый состав на товарищеский матч с клубом «Грин Херонс» из ОАЭ. Начало встречи — в 16:00 мск.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Маричал, Лаксальт, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Макаров, Смолов.
Запасные: Будачёв, Лещук, Купцов, Даса, Майстрович, Фернандес, Скопинцев, Боков, Нгамалё, Зазвонкин, Шагиахметов, Осокин, Захарян, Тюкавин, Сулаквелидзе, Бессмертный, Гладышев, Цесь, Александров.
Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 проведённых встреч набрав 29 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Крыльями Советов» (5 марта).
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