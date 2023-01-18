Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей
Комментарии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта со словенским защитником Михой Мевлей. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон, 32-летний игрок стал свободным агентом.

«Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Спартака».

Мевля стал игроком «Спартака» осенью 2022 года, перейдя из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента. За красно-белых словенец сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями.

Ранее в СМИ появлялась информация, что словенский футболист имеет предложения от нескольких команд и его переход в новый клуб может состояться до закрытия трансферного окна, которое в России заканчивается 22 февраля.

«Зенит» отлично сработал. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить «Зенит» отлично сработал. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023