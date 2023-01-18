«Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта со словенским защитником Михой Мевлей. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон, 32-летний игрок стал свободным агентом.

«Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Спартака».

Мевля стал игроком «Спартака» осенью 2022 года, перейдя из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента. За красно-белых словенец сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями.

Ранее в СМИ появлялась информация, что словенский футболист имеет предложения от нескольких команд и его переход в новый клуб может состояться до закрытия трансферного окна, которое в России заканчивается 22 февраля.