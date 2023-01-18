Blick: Ян Зоммер перешёл в «Баварию»

Швейцарский вратарь Ян Зоммер перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Боруссии» Мёнхенгладбах. Об этом сообщает Blick.

По информации источника, голкипер отправился в Мюнхен для прохождения медосмотра перед официальным объявлением о переходе в стан рекордмайстера. Медицинское обследование пройдёт уже сегодня вечером, 18 января. «Бавария» заплатит за вратаря сборной Швейцарии € 8 млн. Ещё € 1,5 млн «Боруссия» может получить в качестве бонусов.

Напомним, «Бавария» начала активно интересоваться Зоммером после известия о травме основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, который получил повреждение во время отпуска.

34-летний Зоммер сыграл 11 матчей за «Боруссию» в текущем сезоне, четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?