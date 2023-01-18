«Такого не должно быть в футболе». Кузяев — о драке «Зенита» и «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал драку между футболистами сине-бело-голубых и московского «Спартака» в матче 6-го тура Кубка России (0:0, 4:2 пен.).

«Что думаю по поводу дисквалификации Малкома, Родригао и Барриоса на шесть матчей? Это решение КДК. Не знаю, какое наказание прописано в регламенте за драку или стычку на поле. Конечно, это большой срок для наших ключевых футболистов. Но у нас хорошая обойма игроков — и это шанс для них доказать свою пользу. Не считаю, что это станет большой проблемой.

Как я видел драку со «Спартаком»? В тот момент эмоции меня вообще не захлёстывали, был спокоен. Пытался разнять Родригао и Шамара Николсона — насколько вы понимаете, мне это не очень удалось (улыбается). Дальше обернулся — и там куча мала, даже не понял, что произошло. Думал, что стычка только передо мной. Уже потом на видео посмотрел, что там тоже был какой-то замес.



Конечно, такого в футболе быть не должно. Но все понимают — эмоции, борьба, принципиальные соперники.



А ещё мне писали после матча, что все болельщики остались довольны: матч получился не особо ярким, но зато с ударной концовкой (смеётся)», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».

Напомним, основное время матча «Зенита» и «Спартака» закончилось массовой дракой игроков обеих команд. КДК принял решение дисквалифицировать на шесть матчей троих футболистов санкт-петербуржцев Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса, а также троих представителей красно-белых Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона.