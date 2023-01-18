Манчини: у Италии есть 4–5 молодых игроков уровня Беллингема, но им надо давать играть

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о проблемах развития молодых итальянских футболистов, заявив, что в стране есть четыре-пять игроков, сопоставимых по уровню с полузащитником национальной команды Англии и дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.
«Проблема ведь не в том, есть таланты или их нет. Проблема в том, что им нужно давать развиваться. Мы ищем их везде, в том числе и в молодёжных командах.
Беллингем играл за Англию на чемпионате мира в 19 лет? Я думаю, что у Италии есть четыре-пять таких же талантов, как он. Но им нужно давать игровое время. У нас есть качественные молодые игроки, но им не хватает опыта. В Англии, Нидерландах или Германии, если игрок талантлив, ему дают играть. У нас есть четверо или пятеро футболистов такого уровня, но им нужно играть», — приводит слова Манчини Football Italia.
Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ:
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