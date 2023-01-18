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Ондуа опубликовал фото новых бутс с российским флагом

Ондуа опубликовал фото новых бутс с российским флагом
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Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа показал фотографию новых бутс с российским флагом.

Фото взято из телеграм-канала Гаэля Ондуа.

Напомним, Гаэль Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 с изображением флага России на бутсах. Некоторые люди поддержали его решение, некоторые — раскритиковали. Сам футболист рассказывал, что ему даже угрожали из-за выхода на поле в бутсах с российским флагом.

Ондуа начал карьеру в юношеском составе «Локомотива». Он становился победителем и лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения. В 2014 году перешёл в ЦСКА, сыграл 29 матчей в молодёжном первенстве и один матч за основной состав в Кубке России.

27‑летний хавбек с 2021 года выступает за «Ганновер». В составе немецкой команды он провёл 32 матча. В России Ондуа на взрослом уровне играл за «Анжи».

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