Главный тренер «Динамо» высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о будущем полузащитника команды Арсена Захаряна в московском клубе и его возможном переходе в лондонский «Челси».
«Я не думаю на тему возможного перехода Захаряна в «Челси», если честно. Захарян — игрок «Динамо». Вокруг возможных переходов того или иного футболиста всегда ходит много слухов. Я фокусируюсь на работе с Арсеном, он — на работе с командой, вот и всё. В футболе случается много самых разных вещей. Я надеюсь, что он останется в «Динамо», потому что он является важным игроком для команды. Этой ситуацией занимаюсь не я, ей занимается клуб, но, повторюсь, я надеюсь, что Захарян продолжит быть важной частью нашего коллектива», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».
19-летний Захарян мог стать игроком «Челси» летом 2022 года, однако трансфер был сорван по экономическим причинам. Различные зарубежные инсайдеры сообщали, что лондонцы по-прежнему сохраняют интерес к полузащитнику «Динамо», несмотря на невозможность оформления перехода из-за санкций, наложенных Великобританией на Россию. Сам Захарян, по слухам, настроен перейти в «Челси».
- 18 января 2023
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