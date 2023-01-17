PA Media: Арсен Захарян не перейдёт в «Челси» этой зимой

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в «Челси» этой зимой, сообщает PA Media.

Несмотря на интерес со стороны лондонского клуба, трансфер не состоится в ближайшее время. Сделке по-прежнему мешают антироссийские санкции. Тем не менее «Челси» продолжит следить за Арсеном.

Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в минувшее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.



Напомним, Арсен Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.