Полузащитник «Динамо» Фомин сравнил зимние сборы при Шварце и Йокановиче

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о победе над «Грин Херонс» (8:0) в первом товарищеском матче после зимней паузы в чемпионате России и о ходе тренировочных сборов бело-голубых, сравнив их с прошлогодними, которые динамовцы проводили под руководством бывшего главного тренера Сандро Шварца.

«Для первого матча не так был важен соперник. Главное было вспомнить ту хорошую форму, в которой мы были в концовке прошлого года, вспомнить старые связи и начать улучшать свою игру. Так что для первой игры всё нормально.

Как состояние команды после первых дней сборов? Все живы. Нагрузка серьёзная, нужно её выполнять. Все понимают, что через эту работу мы подойдём в хорошей форме к возобновлению чемпионата.

Чем эти межсезонные сборы отличаются от тех, что были при Сандро Шварце? Сборы только недавно начались, так что пока больших отличий нет. Всё через мяч, ребята получают удовольствие от тренировок. Хотя они и тяжёлые, но, когда играешь в футбол, нагрузки переносятся лучше», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».

Шварц покинул «Динамо» летом 2022 года. Московскую команду возглавил сербский тренер Славиша Йоканович.