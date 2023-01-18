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Романо: «Барселона» и «Атлетико» договорились по трансферу Мемфиса Депая

Романо: «Барселона» и «Атлетико» договорились по трансферу Мемфиса Депая
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В ближайшее время нападающий «Барселоны» Мемфис Депай станет футболистом «Атлетико». Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, клубы пришли к соглашению и подписали необходимые бумаги, согласно которым стоимость игрока будет около € 2,7–3,7 млн.

В ближайшее время 28-летний голландец отправится в Мадрид для прохождения медицинского тестирования. После этого футболист поставит свою подпись под контрактом, который будет действовать до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Депай практически не выступал за сине-гранатовых. На его счету два матча в Ла Лиге, в которых он забил один гол, и одна встреча в Лиге чемпионов.

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«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Альмерией»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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