Романо: «Барселона» и «Атлетико» договорились по трансферу Мемфиса Депая

В ближайшее время нападающий «Барселоны» Мемфис Депай станет футболистом «Атлетико». Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, клубы пришли к соглашению и подписали необходимые бумаги, согласно которым стоимость игрока будет около € 2,7–3,7 млн.
В ближайшее время 28-летний голландец отправится в Мадрид для прохождения медицинского тестирования. После этого футболист поставит свою подпись под контрактом, который будет действовать до июня 2025 года.
В нынешнем сезоне Депай практически не выступал за сине-гранатовых. На его счету два матча в Ла Лиге, в которых он забил один гол, и одна встреча в Лиге чемпионов.
«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Альмерией»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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