«ПСЖ» представил новую чёрную форму. В ней парижане сыграют против команды Роналду

Французский «ПСЖ» представил новую альтернативную форму, в которой сыграет в товарищеском матче с командой из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Фото: Твиттер «ПСЖ»
Форма выполнена в чёрном цвете с золотыми вставками. Парижане представили новую форму во время тренировки на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, столице Катара перед 30 тысячами болельщиков.
Фото: Твиттер «ПСЖ»
Фото: Твиттер «ПСЖ»
Уже завтра, 19 января, «ПСЖ» сыграет в новой форме от бренда Jordan в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Примечательно, что за сборную звёзд чемпионата страны Ближнего Востока сыграет португальский нападающий Криштиану Роналду, ставший игроком саудовского «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Португалец выведет свою команду на поле с капитанской повязкой. Ожидается, что матч с «ПСЖ» станет одним из последних противостояний Роналду и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
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