Кузяев: расстраивает, что сборная России играет товарищеские матчи. Они ни к чему не ведут

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев оценил последние матчи национальной команды с азиатскими командами.

«Расстраивает то, что эти матчи товарищеские, ни к чему не ведут. Мы окажемся без чемпионата Европы, под вопросом чемпионат мира. На уровень соперников не жалуюсь — очень достойные команды, против них пришлось непросто. У нас было много молодёжи, многие впервые вызывались в сборную. Это тоже нужно учитывать. Не знаю, что будет в этом году», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».

Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела три товарищеских матча, сыграв с Киргизией (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).