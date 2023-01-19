Кузяев: у «Зенита» будут шансы стать чемпионом, если мы будем настраиваться на 100%

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвёл итоги первой части текущего сезона для санкт-петербургского клуба, отметив, что очередной победе сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге могут помешать только недонастрой и недооценка соперников. Также игрок петербуржцев припомнил домашний матч с «Ахматом», в котором «Зенит» потерпел единственное на данный момент поражение в чемпионате России сезона-2022/2023.

«Главная задача — сделать так, чтобы на нашей эмблеме появилась вторая звезда. Справедливо ли утверждать, что помешать «Зениту» это сделать может только он сам? Согласен. Иногда бывает, что в некоторых матчах ощущается недонастрой, недооценка соперника. Например, игра с «Ахматом», где после 10 минут мы проигрывали уже 0:2. Хотя играли дома, имели длинную победную серию. Так ни в коем случае нельзя начинать матч, особенно дома. К сожалению, упустили три очка.



Может быть, мы подумали, что как обычно будем владеть преимуществом, забьём гол, потом второй, третий и так далее. «Ахмат» же с первых минут дал бой, и мы оказались в нокдауне.

Какие главные впечатления от первой части сезона? Если ставить оценку, то поставил бы нам «четвёрку», поскольку не совсем удачно выступили в Кубке. Заняли третье место, и нам предстоит более длинный путь к завоеванию трофея. Чемпионат — на «отлично», за исключением таких матчей, как с «Ахматом». Если будем на сто процентов настраиваться на каждого соперника, то будут хорошие шансы снова стать чемпионами», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».