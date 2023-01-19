Кузяев: у «Зенита» будут шансы стать чемпионом, если мы будем настраиваться на 100%

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвёл итоги первой части текущего сезона для санкт-петербургского клуба, отметив, что очередной победе сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге могут помешать только недонастрой и недооценка соперников. Также игрок петербуржцев припомнил домашний матч с «Ахматом», в котором «Зенит» потерпел единственное на данный момент поражение в чемпионате России сезона-2022/2023.
«Главная задача — сделать так, чтобы на нашей эмблеме появилась вторая звезда. Справедливо ли утверждать, что помешать «Зениту» это сделать может только он сам? Согласен. Иногда бывает, что в некоторых матчах ощущается недонастрой, недооценка соперника. Например, игра с «Ахматом», где после 10 минут мы проигрывали уже 0:2. Хотя играли дома, имели длинную победную серию. Так ни в коем случае нельзя начинать матч, особенно дома. К сожалению, упустили три очка.
Может быть, мы подумали, что как обычно будем владеть преимуществом, забьём гол, потом второй, третий и так далее. «Ахмат» же с первых минут дал бой, и мы оказались в нокдауне.
Какие главные впечатления от первой части сезона? Если ставить оценку, то поставил бы нам «четвёрку», поскольку не совсем удачно выступили в Кубке. Заняли третье место, и нам предстоит более длинный путь к завоеванию трофея. Чемпионат — на «отлично», за исключением таких матчей, как с «Ахматом». Если будем на сто процентов настраиваться на каждого соперника, то будут хорошие шансы снова стать чемпионами», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».
- 19 января 2023
-
01:47
-
01:40
-
01:38
-
01:33
-
01:29
-
01:14
-
01:01
-
00:55
-
00:41
-
00:35
-
00:26
-
00:21
-
00:19
-
00:06
-
00:01
- 18 января 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:40
-
23:21
-
23:14
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:34
-
22:30
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
22:02
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:37
-
21:30