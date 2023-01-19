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«Барселона» рассматривает Брозовича и Гедеша в качестве замены Депаю

«Барселона» рассматривает Брозовича и Гедеша в качестве замены Депаю
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Испанская «Барселона» проявляет интерес к подписанию вингера «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеша и полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Mundo Deportivo. Каталонский клуб рассматривает этих игроков на свободное место в составе, которое появилось после ухода Мемфиса Депая в «Атлетико».

Приоритетной является кандидатура Брозовича, сам игрок готов совершить этот переход.

30-летний Брозович перешёл в «Интер» в январе 2015 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас Марсело восстанавливается после травмы.

Гедеш в августе 2022 года перешел в «Вулверхэмптон» из «Валенсии» за € 32 млн. На его счету два гола и одна результативная передача в 18 матчах.

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