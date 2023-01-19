Тен Хаг прокомментировал упущенную победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал упущенную победу в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 1:1.
«Думаю, что мы контролировали игру и забили хороший гол. Я бы не сказал, что это было первоклассное выступление, но всё было в порядке. Мы контролировали ход игры. Нам нужно было приложить больше усилий, чтобы забить второй гол. При счёте 2:0 всё было бы кончено. Если вы пропускаете гол за одну или две минуты до конца матча, трудно это исправить, хотя у нас был шанс с Каземиро. Мы должны извлечь урок из этого», — приводит слова тен Хага BBC.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Кристал Пэлас», в свою очередь, находится на 12-м месте (29).
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
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