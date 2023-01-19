Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» в Суперкубке Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче Суперкубка Италии с «Миланом» (3:0).
«У ребят был идеальный подход, мы всегда действовали остро и напористо. Нашей первой целью в сезоне было выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а второй – этот трофей, поэтому мне как тренеру очень приятно это видеть. Нам нужно наслаждаться этим, ведь победа в финале против «Милана» таким образом просто замечательна. Очевидно, что очень приятно выиграть трофей против качественного соперника. Это правильно, что мы празднуем сегодня вечером. С завтрашнего дня мы можем начать думать о следующих играх. Я очень горжусь ребятам. Мы добились невероятных результатов и продолжим делать это в будущем», — приводит слова Индзаги Football Italia.
Отметим, «Интер» выиграл седьмой Суперкубок Италии, сравнявшись с «Миланом».
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