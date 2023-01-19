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Мирзоян: после прихода Тавареша в «Спартак» всё зависит от самого Денисова

Мирзоян: после прихода Тавареша в «Спартак» всё зависит от самого Денисова
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал возможный трансфер в московский клуб защитника португальской «Бенфики» Томаша Тавареша.

«Усиление всегда нужно, даже если есть хорошие игроки, нужно создавать конкуренцию. «Спартаку» нужны хорошие крепкие игроки, естественно, от этого результат будет лучше. В Португалии играют техничные ребята, селекционеры, наверное, изучили Тавареша.

На этой позиции играет Денисов, но после прихода португальца всё зависит от Денисова, такого нет, что если мы за него заплатили, то должны ставить его, кто сильнее будет, тот и сыграет. Рыночная цена не всегда правильная, создадут конкуренцию друг другу и кто сильнее будет, то и сыграет», — приводит слова Мирзояна Metaratings.

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