Андрей Лангович: когда узнали о совмещении Карпиным постов, было немного обидно

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился воспоминаниями о периоде работы с Валерием Карпиным, когда тренер совмещал посты главного тренера в клубе и сборной России.
«Это была новость для всех. Никто из игроков тогда вообще ничего не знал. Никто и подумать об этом не мог. После той игры мы сидели в раздевалке и уже там нам дали знать о том, что Карпин будет совмещать тренерские посты.
Ажиотажа особого не было. После игры мы спокойно разъехались по домам. Потом уже на базе мы снова собрались все вместе и обсудили эту тему. Конечно, было немного грустно и обидно. Но каждый из нас понимал, что сборная России — важный шаг для Карпина.
Нет, вообще никак не ощущалось, что Карпин не полностью отдает себя тренировочному процессу в «Ростове», совмещая его со сборной. У нас как были интенсивные тренировки, так и остались. Карпин по-прежнему проводил тактические разборки и давал те же советы. Георгиевич сам говорил, что совмещение тренерских постов — очень сложная работа. Но с этим он справлялся.
Перед уходом Карпина все уже были готовы к этому и понимали его решение. Карпин на собрании просто объяснил нам всю ситуацию и сказал, что принял решение. Вся команда тогда поблагодарила его, каждый из нас пожал ему руку и пожелал удачи в сборной», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».
- 19 января 2023
-
04:55
-
04:53
-
04:48
-
04:48
-
04:47
-
04:16
-
04:03
-
04:01
-
04:00
-
03:59
-
03:39
-
02:58
-
02:55
-
02:52
-
02:07
-
01:47
-
01:40
-
01:38
-
01:33
-
01:29
-
01:14
-
01:01
-
00:55
-
00:41
-
00:35
-
00:26
-
00:21
-
00:19
-
00:06
-
00:01
- 18 января 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:40
-
23:21
-
23:14