Андрей Лангович: когда узнали о совмещении Карпиным постов, было немного обидно

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился воспоминаниями о периоде работы с Валерием Карпиным, когда тренер совмещал посты главного тренера в клубе и сборной России.



«Это была новость для всех. Никто из игроков тогда вообще ничего не знал. Никто и подумать об этом не мог. После той игры мы сидели в раздевалке и уже там нам дали знать о том, что Карпин будет совмещать тренерские посты.



Ажиотажа особого не было. После игры мы спокойно разъехались по домам. Потом уже на базе мы снова собрались все вместе и обсудили эту тему. Конечно, было немного грустно и обидно. Но каждый из нас понимал, что сборная России — важный шаг для Карпина.



Нет, вообще никак не ощущалось, что Карпин не полностью отдает себя тренировочному процессу в «Ростове», совмещая его со сборной. У нас как были интенсивные тренировки, так и остались. Карпин по-прежнему проводил тактические разборки и давал те же советы. Георгиевич сам говорил, что совмещение тренерских постов — очень сложная работа. Но с этим он справлялся.



Перед уходом Карпина все уже были готовы к этому и понимали его решение. Карпин на собрании просто объяснил нам всю ситуацию и сказал, что принял решение. Вся команда тогда поблагодарила его, каждый из нас пожал ему руку и пожелал удачи в сборной», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».