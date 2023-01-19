Кавазашвили: хотел бы снова посмотреть на Халка и кудрявого друга Вагнера Лава в РПЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, на кого бы вновь посмотрел в Российской Премьер-Лиге.

«Не могу назвать имя одного легионера, на игру которого снова хотел бы посмотреть в чемпионате России. Как ни странно, но среди российских команд были достаточно серьёзные легионеры — они прекрасно играли. Если бы мог выбирать, то я хотел бы снова посмотреть на Халка, Данни, Алекса, нашего кудрявого друга-армейца Вагнера Лава и Жо в РПЛ.



Можно набрать целую команду показательных и элитных футболистов. С ними можно было бы поиграть для обучения российских команд. Наши бывшие легионеры точно могли бы показать всё самое лучшее, на что они способны», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.