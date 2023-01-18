Сборная легионеров Бразилии в РПЛ. Вот бы собрать такую банду на одном поле!

С тех пор как чемпионат России открыл двери перед легионерами из самого настоящего, «дальнего» зарубежья, бразильские футболисты пользуются наиболее высоким спросом у отечественных клубов. Только через высший дивизион их прошло 169 человек (с учётом натурализованных Гильерме, Марио Фернандеса, Ари), не считая очередных латиноамериканских новичков «Зенита». При таком изобилии кандидатов составить символическую сборную Бразилии в РПЛ оказалось не так-то просто. Но мы попробовали — и вот что у нас получилось.

Как мы выбирали: чётких критериев нет, но мы ориентировались на количество матчей в чемпионате России, влияние на наш футбол и талант в принципе. Безусловно, выбор очень субъективный. Будет интересно узнать в комментариях, согласны ли вы и кого стоит добавить.

Схемы произвольные, хотя мы постарались удержать игроков в рамках позиций. Иногда состав будет без вратаря, в этом случае мы делаем допущение.

Вратарь: Маринато Гильерме (до смены гражданства)

Клуб: «Локомотив» (2007 – по н.в.)

Отыграл в России (на 1 января 2023 года): 382 матча

Достижения: чемпион России-2017/2018, двукратный серебряный призёр (2018/2019, 2019/2020) и двукратный бронзовый призёр (2013/2014, 2020/2021), четыре раза выигрывал Кубок России: 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021, обладатель Суперкубка России — 2019

Маринато Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Долговязого голкипера «Атлетико Минейро» селекционеры заметили, когда ездили просматривать совсем другого футболиста. В итоге 23-летний Маринато Алвим Гильерме в 2007 году приехал в Россию. Да так и остался, хотя временами было трудно.

Юрий Сёмин долго подводил бразильца к стартовому составу. Полноценно тот заиграл со второго полугодия 2009-го. Затем, при разных тренерах, в «Локомотив» приходили конкуренты, однако Гиля выпадал из состава только из-за травм. Все победы и неудачи «Локомотива» последних 15 лет, так или иначе, связаны с вратарём из Бразилии…

…который заслужил и свитер с единичкой в сборной России. Пусть недолго, но именно Гильерме был основным вратарём страны после ухода Игоря Акинфеева из национальной команды.

Где сейчас: конкурирует за место в основе с молодым талантом Даниилом Худяковым. Гильерме хочет завершить карьеру в «Локомотиве».

Правый защитник: Марио Фернандес

Клуб: ЦСКА (2012-2022)

Отыграл в России: 329 матчей

Достижения: трижды чемпион России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), трижды серебряный призёр (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018), трижды выигрывал Суперкубок России (2013, 2014, 2018), обладатель Кубка России — 2012/2013

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марио — однозначно легенда ЦСКА, да и всего современного российского футбола, пожалуй, тоже. 329 матчей за армейский клуб говорят сами за себя. По этому показателю Фернандес делит 11-е место в исторической таблице с другим безоговорочно культовым персонажем для болельщиков красно-синих — Сергеем Семаком. Ровно десятилетку «отслужил» защитник в Москве, причём первую её половину — легионером (поэтому он в нашем топе), а вторую — игроком сборной России. И все эти годы оставался образцом мужества, самоотверженности и исключительной дисциплины — редкий набор качеств для заводных, темпераментных бразильцев.

Сейчас уже трудно поверить, но до ЦСКА Марио — с его собственных слов — был вполне себе отвязным парнем, способным уйти в отрыв, прогулять тренировку. Однако вовремя остепенился — и сделал блестящую карьеру. В знак признательности за всё совершëнное для клуба ЦСКА уважил просьбу Фернандеса сделать паузу в выступлениях и морально перезагрузиться на родине.

Где сейчас: с разрешения ЦСКА возобновил карьеру в «Интернасьонале». Но обещал вернуться — как только ситуация в России и мире стабилизируется.

Центральный защитник: Родолфо Биспо

Клубы: «Локомотив» (2007-2011), «Ахмат» (2015-2019)

Отыграл в России: 183 матча

Достижения: обладатель Кубка России — 2006/2007

Родолфо Биспо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Родолфо – ещё один «обрусевший» бразилец, впрочем, не попавший в сборную России. Он приехал в «Локомотив» в 2007 году после трёх достойных сезонов за «Динамо» Киев. Юрий Сёмин впоследствии объяснял феномен Родолфо тем, что бразильцу искренне интересна Россия: он неплохо выучил русский язык, изучал культуру.



Искренность – вообще черта характера Родолфо, и на поле рубился так, что к самоотдаче вопросов не было. Рискованные действия, правда, иногда заканчивались проблемами со здоровьем. Из-за травм вышли скомканными сезоны-2007 и 2010. При этом влияние на команду было столь очевидным, что в 2008 году Родолфо стал вице-капитаном «Локо», а годом позже – основным капитаном.



Бразилец не возмущался, даже когда Сёмин использовал его как вынужденного нападающего. Родолфо, возможно, даже был доволен, ведь можно было козырнуть близким знакомством с великим Ромарио. Они пересекались во «Флуминенсе», когда Родолфо было 19 лет.



Сделав перерыв на возвращение в Бразилию (с 2011-го по 2014-й играл за «Гремио» и «Васко да Гама»), яркий центрдеф вернулся в Россию и провёл под сотню матчей за «Ахмат».



Где сейчас: в 2019 году завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Ахмата».

Центральный защитник: Антонио Жедер

Клубы: «Сатурн» (2003-2006), «Спартак» (2006-2007)

Отыграл в России: 144 матча

Достижения: дважды серебряный призёр чемпионата России (2006 и 2007)

Антонио Жедер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Невысокий (183 см) защитник, забетонировавший оборону «Сатурна». Жедер дважды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. В 2003 году был №2, а в 2005-м – №3. Он был настолько хорош, что обсуждалось, а не выдать ли Антонио гражданство и приглашение в сборную России. До конкретики, впрочем, не дошло.

Зато повышение в топ-клуб было ожидаемо и случилось в 2006 году. Однако в «Спартаке» Жедер уже не выглядел так мощно, пусть и взял два серебра.

Где сейчас: после России Жедер на пару лет заехал во Францию, а закончил карьеру в 2012 году на родине. И пропал с радаров.

Левый защитник: Роберто Карлос

Клуб: «Анжи» (2011-2012)

Матчи: 28 матчей

Роберто Карлос Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Выбор из левых защитников богатый. Тут и легенда «Рубина» Калисто, и Айртон, и Дуглас Сантос из «Зенита». У каждого достаточно матчей, результативных баллов и регалий. Но футболистов масштаба Роберто Карлоса в России было мало. Если брать титулы, не было вообще.



Да, подписание Роберто Карлоса в 2011 году было для «Анжи» пиар-ходом. 38-летний бразилец уже не выдерживал темпа РПЛ. И всё-таки отыграл под три десятка матчей и забил четыре гола. В том числе, как все и хотели, со штрафного.

Положительный эффект от появления Роберто Карлоса в РПЛ омрачили истории с бананами.



Где сейчас: тренерская практика в Турции и Катаре у легенды не задалась. Ненапряжная жизнь футбольного амбассадора Роберто больше по душе.

Опорный полузащитник: Фернандо

Клуб: «Спартак» (2016-2019)

Отыграл в России: 98 матчей

Достижения: чемпион России — 2016/2017, бронзовый призёр чемпионата России — 2017/2018, обладатель Суперкубка России — 2017

Фернандо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» заплатил за Фернандо € 16 млн, обновив свой трансферный рекорд. За опорником стояла очередь из околотоповых команд Италии и Испании, так что переговоры прошли в борьбе. И не зря: Фернандо стал одним из важнейших элементов в чемпионском сезоне-2016/2017. На мощных плечах бразильца держался весь центр поля «Спартака».

Где сейчас: играет в Турции за «Антальяспор».

Центральный полузащитник: Даниэл Карвальо

Клубы: ЦСКА (2004-2010)

Отыграл в России: 140 матчей

Достижения: дважды чемпион России (2005 и 2006), дважды серебряный призёр (2004 и 2008), бронзовый призёр-2007, четыре раза выигрывал Кубок России: 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, трижды обладатель Суперкубка России (2004, 2006, 2009), обладатель Кубка УЕФА — 2004/2005

Даниэл Карвальо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бразильцы приезжали в чемпионат России и до Карвальо, но есть ощущение, что именно он привёз со своей солнечной родины к нам волшебство. Даниэл Карвальо – тот самый бразилец, у которого красота получается как бы случайно. На вдохновении он способен творить и выигрывать матчи. Сезон-2005 – бенефис Карвальо. ЦСКА выиграл чемпионат и первый евротрофей в истории нашего футбола – Кубок УЕФА. За чудеса отвечал именно Карвальо, которому по итогам сезона вручили приз лучшему футболисту года по версии еженедельника «Футбол». Причём впервые им стал зарубежный футболист. В 2006 году Даниэла даже вызывали в сборную Бразилии – знаковое событие для нашей лиги.



Однако Карвальо так и остался локальным героем и звездой нескольких сезонов. Валерий Газзаев объяснял это банальной ленью: «Насколько он был талантлив, настолько же и ленив. Человек умел всё! Но — не хватило характера, воли, трудолюбия, чтобы стать настоящей звездой». Одни указывали, что ЦСКА упустил момент, чтобы продать Карвальо, хотя были запросы от больших клубов Европы. Другие – на лишний вес (тоже мутная история).



Из ЦСКА бразилец ушёл в 2010 году, проиграв конкуренцию молодому Алану Дзагоеву. До 2018 года Карвальо сменил десяток клубов, причём дошло даже до мини-футбола. Так и осталось загадкой, какой Даниэл Карвальо настоящий: образца 2005-го или во все остальные сезоны.



Где сейчас: в интервью «Чемпионату» в 2018-м Даниэл так описал свою жизнь после футбола: «Живу спокойно. Руковожу двумя спортивными центрами. Раньше ими занимался мой отец. Ему уже 62 года, и теперь он может отойти от дел. Всё, что у меня есть в городе, я поддерживаю за счёт средств, заработанных в России». Главная новость 2022 года в жизни Карвальо — рождение сына Матиаса.

Атакующий полузащитник: Алекс Мескини

Клуб: «Спартак» (2009-2011)

Отыграл в России: 69 матчей

Достижения: дважды серебряный призёр чемпионата России: 2009 и 2011/2012

Алекс Мескини Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если Карвальо сверкал хотя бы пару сезонов, то с Алексом осталось чувство недосказанности. С первых матчей за «Спартак» было ясно, что это не только творческий, но и работоспособный игрок. Плюс качества лидера.



Закрыв все цели в Бразилии, Алекс выбрал Россию как новый вызов в Европе. И приехал в наш чемпионат в лучшем возрасте – 27 лет. И ощущалось, что стиль Алекса базируется не столько на ощущениях, сколько на интеллекте. В сезоне-2009 он был мозгом «Спартака». Серебро его не очень устроило, а в рейтинге лучших игроков чемпионата бразильца обошёл казанский аргентинец Алехандро Домингес.



В 2011 году Алекс посвящал много времени жене, у которой была трудная беременность. «Спартак» принял желание футболиста быть ближе к семье, и довольно быстро состоялся трансфер в «Коринтианс».



Где сейчас: в 2016 году Алекс завершил карьеру, причём сделал это в той же команде, из которой приезжал в Россию — «Интернасьонале». Теперь он входит в тренерский штаб «Коринтианса».

Атакующий полузащитник: Малком

Клубы: «Зенит» (2019 – по н.в.)

Отыграл в России: 98 матчей

Достижения: трижды чемпион России: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, обладатель Кубка России — 2019/2020, трижды обладатель Суперкубка России: 2020, 2021, 2022

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приобретение Малкома изначально вызвало серьёзный скепсис в массах. Помимо внушительной цены (€ 40 млн) смущала травматичность бразильца. Звезду брали под Лигу чемпионов, а он пролечился даже не один — полтора подряд групповых турнира, в 2019 и 2020 годах!



Но когда Малкома уже готовились провозгласить одним из самых провальных трансферов в истории РПЛ, он наконец-то разделался с болячками и показал, на что действительно способен. Прямо сейчас Малком — настоящий лидер «Зенита», безоговорочная звезда чемпионата России. И, по некоторым данным, самый высокооплачиваемый футболист всей лиги. Впрочем, свои деньги бразилец отрабатывает честно, не филонит: 31+22 в 98 матчах — отличная статистика для футболиста, атакующего с фланга.



Где сейчас: всё так же в «Зените».

Нападающий: Халк

Клуб: «Зенит» (2012-2016)

Отыграл в России: 148 матчей

Достижения: чемпион России — 2014/2015, обладатель Кубка России — 2015/2016 и Суперкубка России — 2015

Халк Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Халк – супергерой из вселенной чемпионата России, где реальны трансферы за € 40 млн и можно заманить игрока, за которым охотятся гранды. Живанилду Виейра де Соуза, которого в Португалии называли Ульк, был звездой «Порту». Ожидалось, что следующая остановка – топ-лига, но бразилец оказался в РПЛ. «Зенит» отдал за него то ли € 40 млн, то ли € 60 млн (как говорят в «Порту») совокупно. И в 2012 году Халк приехал крушить РПЛ.



77 голов в 148 матчах (во всех турнирах) – топовые цифры. Из них 18 голов – в еврокубках (41 матч). Трофейная комната, посвящённая России, у Халка не самая выдающаяся, конечно. Однако монструозный бразилец действительно был на голову выше других игроков РПЛ.



Где сейчас: в 36 лет доигрывает в «Атлетико Минейро».

Нападающий: Вагнер Лав

Клуб: ЦСКА (2004-2012 и 2013)

Отыграл в России: 259 матчей

Достижения: трижды чемпион России (2005, 2006 и 2012/13), шесть раз выигрывал Кубок России (2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011 и 2012/2013), четыре раза – Суперкубок России (2006, 2007, 2009 и 2013), обладатель Кубка УЕФА — 2004/2005

Вагнер Лав Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Цветные косички Вагнера – в числе символов чемпионата России. Неутомимый форвард излучал позитивную энергию, даже когда у ЦСКА всё было плохо. Вагнер Лав так по-честному переживал, что было трудно оставаться в стороне. Как в любой истории любви, у Вагнера с ЦСКА – драма. После ухода в 2009 году бразилец дважды возвращался к армейцам. И до сих пор, в свои 38 лет, готов надеть красно-синюю майку. Как рассказал «Чемпионату» Виктор Гончаренко, вето на третье пришествие Лава в ЦСКА наложил его «второй папа» Гинер: «Евгений Леннорович сказал: «Вагнер ― мой сын, я его очень люблю. В качестве тренера давайте возьмём, но как игрока ― нет. Это дела прошлых лет».

Помимо всех трофеев, Вагнер – первый иностранный футболист в Клубе «100» Григория Федотова. Всего за ЦСКА у него 124 гола.

Где сейчас: бодро выступает за «Спорт Ресифи» и делает вот такие хет-трики.