Русский арбитр Щетинин объяснил скандальное решение на ЧМ-2022. Он работал на VAR

Австралийский арбитр российского происхождения Антон Щетинин объяснил скандальное решение судьи Алирезы Фагани в матче ЧМ-2022 Португалия — Уругвай (2:0) — тогда на 90+3-й минуте в ворота латиноамериканцев был назначен пенальти. Сам Щетинин работал в этом матче на VAR, однако он отвечал за фиксацию офсайдов, поэтому не имел права вмешиваться в переговоры других арбитров.

«Эпизод в нашей комнате смотрели три человека: судья на VAR, его помощник и резервный судья, который стоит за спиной. Рядом сижу я – человек, который отвечает за офсайды и ни под каким предлогом не имеет права влиять на ситуацию в поле, хотя слышит все переговоры.

Али сразу сказал: для него этот момент — не пенальти. Судья на VAR согласился — и повисла тишина. Но ассистент видит на своём экране только трёхсекундный повтор, а не матч в режиме «лайв». Когда ассистент заметил эпизод, то обратился к судье на VAR: «А ты видел, что рука не коснулась земли? Как технически рука может быть опорной, если она ни на что не опирается?» Он просто указал на этот пункт, важный при принятии решения, пенальти или не пенальти.

Это подхватил резервный судья, который стоял за его спиной. Вместе они зашли в туннельное мышление: не стали расценивать эпизод как часть общей картины, а уцепились за то, что рука не касается газона. А значит, она не опорная.

Судья на VAR был не настолько опытный, чтобы сказать: я вас слышу, но вижу более полную картину. Он заколебался и попросил Али подойти к монитору.

Почему Фагани заметался? Покажи любому главному судье этот эпизод — и он скажет, что это не пенальти. Покажи самому Али в любой другой ситуации эти несколько секунд — ответ будет таким же. Но у Фагани есть такая черта: сколько раз он подходил в карьере к мониторам VAR, всегда менял своё решение, даже если оно изначально было правильным.

Посмотрите на реакцию Али после просмотра на мониторе. Он сразу же был недоволен, он был не согласен с этим решением. Но что-то подсознательно толкало дать пенальти. Может, давление: «четыре человека сидят на VAR, и они видят лучше меня». В общем, он и сам это вряд ли объяснит — помутнение», — приводит слова Щетинина Sport24.