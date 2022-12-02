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Гана — Уругвай — 0:2, ЧМ-2022, разбор судейства, падения Нуньеса и Кавани, прав ли арбитр, мнение эксперта, 2 декабря

«Теперь его будут гасить». Уругвайцы зря бросились на немецкого судью после провала на ЧМ?
Михаил Рождественский
Гана — Уругвай — 0:2, ЧМ-2022, разбор судейства
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Арбитр дважды не назначил пенальти в решающем матче с Ганой, но Игорь Федотов его поддержал.

3-й тур группового этапа чемпионата мира — лучшее футбольное зрелище в этом году! Решающие матчи в группах проходят одновременно, и судьба команды может поменяться за секунду из-за событий в параллельной встрече.

Так и случилось со сборной Уругвая, которая выигрывала у Ганы и думала о плей-офф, а потом узнала, что ей нужен ещё один гол. Начиная с 32-й минуты уругвайцы вели со счётом 2:0 и во втором тайме даже претендовали на пенальти, причём дважды.

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На 58-й минуте Даниэль Амарти помешал Дарвину Нуньесу добраться до мяча в штрафной, и немецкому арбитру Даниэлю Зиберту пришлось идти смотреть повтор. Итог: никакого пенальти.

Фото: Кадр из трансляции

А в самой концовке, на 90+3-й минуте, история повторилась. Только на этот раз в штрафной ганской сборной упал Эдинсон Кавани. Но Зиберт даже не стал смотреть повтор.

Фото: Кадр из трансляции

В результате уругвайцы так и не забили третий гол и после финального свистка сразу определили виновника своего провала на чемпионате мира. Сразу несколько футболистов набросились на Зиберта и его помощников, пока те пытались в спешке покинуть поле. К счастью, судьи не пострадали.

Но были ли фолы в тех моментах? Чтобы разобраться, мы связались с нашим экспертом, футбольным арбитром Игорем Федотовым. Вот его мнение:

— Если говорить о моменте на 58-й минуте, Зиберт — молодец. Он не стал слушать VAR, который вообще зря полез в этот эпизод. Чисто игровое столкновение — там не было подножки. Может, был незначительный контакт, но это не 11-метровый. И уж точно не явная и очевидная ошибка.

А на 90+3-й минуте Зиберт вообще принял сложнейшее решение. Мы видим, что Кавани искал контакт и сам выставлял ногу перед игроком Ганы, который просто бежал к мячу. Немец верно продолжил игру.

Коллина уже сказал, что, по его мнению, это пенальти. Но признал, что VAR не имел права вмешиваться. Это означает, что там обсуждают именно моменты. Это не значит, что судью прикроют — просто VAR показал не те эпизоды. Важно, что они сказали, что VAR не должен был вмешиваться. Я склоняюсь к тому, что Зиберт мог вообще не видеть эпизод — он был далеко, вот и сказал, что они просто упали. Но раз Коллина говорит, что VAR не имел права вмешиваться, значит, там что-то другое. Однако об этом нам не расскажут.

Луис Суарес и Даниэль Зиберт

Луис Суарес и Даниэль Зиберт

Фото: Clive Mason/Getty Images

После такого матча немецкий судья явно станет главным футбольным врагом уругвайцев. Федотов считает так же:

— Конечно, теперь Зиберта в Уругвае будут уничтожать, душить и всячески гасить. Но ФИФА должна поддержать этого парня. Это новое имя в судействе, реально отличная работа. Конечно, финал чемпионата мира ему не доверят, но на матч за третье место он уже «насудил». Аплодирую немцу за то, что он верит своим глазам.

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