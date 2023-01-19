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Шакира заподозрила Пике в измене, обнаружив после гастролей, что кто-то ел её варенье

Шакира заподозрила Пике в измене, обнаружив после гастролей, что кто-то ел её варенье
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Стало известно, как колумбийская певица Шакира, бывшая жена экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике, узнала о его изменах.

Как сообщает FourFourTwo со ссылкой ShowUSA, певица, вернувшись с гастролей, обнаружила, что кто-то другой ел её любимое варенье. Пике, как отмечается, не любит клубничное варенье, из--за чего Шакира заподозрила измену.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года. Напомним, 12 января певица выпустила новую композицию, посвящённую её бывшему мужу. Песня по большей части высмеивает Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.

35-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2022 года.

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Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры:

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