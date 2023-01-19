Мостовой: в РПЛ снова посмотрел бы на Данни и Вагнера. Забрал бы Макелеле и Мазиньо

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сказал, на каких иностранных футболистов он бы хотел снова посмотреть в рамках Российской Премьер-Лиги.



«Мне трудно сказать, потому что я в российском чемпионате не играл. Я могу судить по тому, что видел со стороны. Из тех легионеров, на кого бы снова посмотрел в РПЛ, выбрал бы между Данни и Вагнером Лавом. Я бы ещё забрал тех, с кем играл, — это Макелеле и Мазиньо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Отметим, что 54-летний экс-футболист большую часть своей карьеры провёл в Испании. С 1996 по 2004 год он выступал за «Сельту», а в 2005 году играл за «Алавес». В СССР Мостовой играл за «Красную Пресню» (1986–1987) и «Спартак» (1987–1991).