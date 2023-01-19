Дмитрий Булыкин: было бы интересно посмотреть, раскрылся бы Хвича в РПЛ, как в Италии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что хотел бы сейчас посмотреть на развитие Хвичи Кварацхелии в Российской Премьер-Лиге. Напомним, грузинский игрок является одним из лидеров итальянского «Наполи».

«Если бы была возможность вернуть одного из легионеров в РПЛ, мне было бы интересно посмотреть на Хвичу в чемпионате России — смог бы он также раскрыться в чемпионате России, как в Италии, или не смог», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

У Кварацхелии в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах на счету девять голов и 10 результативных передач. Следующую встречу клуб проведёт 21 января, когда в рамках 19-го тура Серии А сыграет с «Салернитаной», начало – в 20:00 мск.