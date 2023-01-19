Бийол: Кварацхелия — суперзвезда Серии А. Не помню его в России

Защитник «Удинезе» Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, поделился впечатлениями от игры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который также имел опыт игры в РПЛ — грузин выступал в составе «Рубина».

«Хвича провёл топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а «Наполи» — лидер чемпионской гонки. Это замечательный период в его карьере. Но против «Удинезе» Хвича не играл, так что я очно ещё не убедился, насколько он неудержим.

Помню ли я, как это было в РПЛ? Не помню, как и вообще выступлений Хвичи в России. Но что он творит в Италии — топ!» — приводит слова Бийола Sport24.

У Кварацхелии в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах на счету девять голов и 10 результативных передач. Следующую встречу клуб проведёт 21 января, когда в рамках 19-го тура Серии А сыграет с «Салернитаной», начало – в 20:00 мск.