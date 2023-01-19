Во время матча Кубка Турции в футболистов «Бешикташа» был брошен кастет с трибуны

Во время матча 1/8 финала Кубка Турции между «Анкарагюджю» и «Бешикташем» (1:1, 4:3 пен.) на поле был брошён кастет.



На 60-й минуте встречи красную карточку получил игрок «Бешикташа» Джексон Мулека. Судья посмотрел эпизод с помощью VAR и отменил удаление. Во время паузы футболисты общались между собой, а один из болельщиков «Анкарагюджю» бросил кастет на поле.



Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш обнаружил его и решил показать предмет резервному арбитру. Главный тренер «орлов» Шенол Гюнеш отвёл игрока в сторону и забрал у него кастет. После матча «Бешикташ» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором обвинил фанатов «Анкарагюджю» в нападении на игроков своей команды.

«К сожалению, мы снова стали свидетелями насилия в футболе в матче Кубке Турции с „Анкарагюджю“. Вскоре после скандала, устроенного хулиганом из „Анкарагюджю“, который вышел на поле и напал на наших игроков и судью в матче, состоявшемся 4 сентября 2022 года, с трибун был брошен кастет, который непосредственно ранил наших игроков.



Мы считаем, что среда, в которой человек, выбежавший на поле, был почти героизирован после того инцидента, проложила путь к тому, что происходит сегодня, и вся публика это видела.



Мы ещё раз подчеркиваем, что, несмотря на усилия, предпринимаемые для предотвращения насилия в спорте, штрафы далеко не являются сдерживающим фактором, и мы призываем все элементы нашего футбола вместе положить конец этому насилию», — говорится в сообщении команды.

Давка перед финалом Кубка Персидского залива в Ираке: