Альварес: «Тоттенхэм» уже много лет показывает отличный футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился мнением о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в рамках перенесённого 7-го тура Премьер-лиги.
«Каждая игра в Премьер-лиге — это вызов, есть отличные команды с лучшими игроками, но «Тоттенхэм» уже много лет показывает отличный футбол, и в этом сезоне они показывают подобное, так что это будет ключевая игра.
Как я уже говорил ранее, мы сосредоточимся на себе, мы хотим набрать очки, так что это будет отличная игра, которую мы, как всегда, постараемся выиграть. У «Арсенала» всё хорошо, но мы просто сосредоточены на том, чтобы преуспевать в каждой предстоящей игре, выигрывая матч за матчем, стараясь побеждать и не терять очки», — приводит слова Альвареса официальный сайт «горожан».
Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 19 января, начало встречи – в 23:00 мск.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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